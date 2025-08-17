 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Macron se rendra à Washington pour les discussions sur l'Ukraine, dit l'Elysée
information fournie par Reuters 17/08/2025 à 12:45

Le président français Macron au palais de l'Élysée à Paris

Le président français Emmanuel Macron se rendra à Washington lundi pour les discussions sur l'Ukraine avec Volodimir Zelensky et d'autres dirigeants européens, a déclaré l'Elysée dimanche.

"Le président de la République se rendra demain à Washington (...) afin de poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les États-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l’Ukraine et la sécurité de l’Europe", indique la présidence dans un communiqué.

La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président finlandais Alexander Stubb ont également annoncé qu'ils se rendraient à Washington pour les discussions avec le président américain Donald Trump.

"Les discussions porteront, entre autres, sur les garanties de sécurité, les questions territoriales et le soutien continu à l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe. Cela inclut le maintien de la pression sur les sanctions", a précisé le gouvernement allemand dans un communiqué.

Le président ukrainien a été invité par Donald Trump à se rendre à Washington lundi en compagnie de dirigeants européens, deux jours après le sommet Trump-Poutine qui s'est conclu sans accord sur un cessez-le feu.

Les européens, exclus comme l'Ukraine des discussions de vendredi, doivent s'entretenir dimanche à 15h00 (13h00 GMT) avec le dirigeant ukrainien, dans le cadre de la "Coalition des volontaires". La réunion sera coprésidée par Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.

Volodimir Zelensky assistera à cette réunion en visioconférence depuis Bruxelles, en compagnie d'Ursula Von der Leyen, a déclaré la présidente de la Commission européenne.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
Emmanuel Macron
