Wedbush relève le PT de Tesla sur l'IA et l'opportunité autonome avec Robotaxis

26 septembre - ** Wedbush relève le PT de Tesla TSLA.O à 600 dollars, contre 500 dollars, en raison de l'IA et de l'opportunité autonome pour l'entreprise avec le déploiement des Robotaxis.

** Le nouveau PT représente une prime de 41,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** « Nous estimons que l'opportunité de l'IA et de l'autonomie vaut à elle seule au moins 1 000 milliards de dollars pour Tesla », dit Wedbush.

** Il s'attend à ce que les Robotaxis soient déployés de manière agressive dans plus de 30 villes américaines au cours de l'année prochaine et que des initiatives clés soient accélérées sous l'administration Trump.

** « Nous pensons que Tesla pourrait atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars au début de 2026 dans un scénario haussier et 3 000 milliards de dollars à la fin de 2026 lorsque la production en série à grande échelle de la feuille de route autonome et robotique commencera », déclare Wedbush.

** 24 des 54 sociétés de courtage sont à l'« achat » ou plus sur l'action, 19 sont à la « conservation » et 11 à la « vente » ou moins; leur PT médian est de 329 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 5 % depuis le début de l'année.