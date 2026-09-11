Wedbush relève l'objectif de cours de Palo Alto Networks

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11 septembre - ** La société de courtage Wedbush relève l'objectif de cours de l'entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O de 340 à 400 dollars

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse d'environ 18 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage met en avant la capacité de PANW à pénétrer de nouveaux marchés à forte croissance en s’appuyant sur son bilan solide et sur la réussite de ses intégrations post-fusion

** Wedbush estime que la position de PANW en tant que centre d’opérations de sécurité plutôt que simple plateforme permettra à l’entreprise d’être mieux placée pour remporter davantage de contrats à l’avenir, car elle combine l’expertise humaine à des processus sur mesure au lieu de s’appuyer uniquement sur des outils automatisés

** La société dispose de plusieurs produits qui enregistrent des records historiques de croissance dans son activité cloud, notamment Prisma AIRS, la plateforme de sécurité IA de Palo couvrant la sécurité d’exécution de l’IA – selon la société de courtage

** 44 des 56 courtiers attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 11 "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 410 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé d’environ 84 % depuis le début de l’année