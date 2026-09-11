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Wedbush relève l'objectif de cours de Palo Alto Networks
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 14:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** La société de courtage Wedbush relève l'objectif de cours de l'entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O de 340 à 400 dollars

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse d'environ 18 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage met en avant la capacité de PANW à pénétrer de nouveaux marchés à forte croissance en s’appuyant sur son bilan solide et sur la réussite de ses intégrations post-fusion

** Wedbush estime que la position de PANW en tant que centre d’opérations de sécurité plutôt que simple plateforme permettra à l’entreprise d’être mieux placée pour remporter davantage de contrats à l’avenir, car elle combine l’expertise humaine à des processus sur mesure au lieu de s’appuyer uniquement sur des outils automatisés

** La société dispose de plusieurs produits qui enregistrent des records historiques de croissance dans son activité cloud, notamment Prisma AIRS, la plateforme de sécurité IA de Palo couvrant la sécurité d’exécution de l’IA – selon la société de courtage

** 44 des 56 courtiers attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 11 "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 410 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé d’environ 84 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 14:38:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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