Wedbush confiant pour Microsoft en 2026 grâce à l'IA
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 14:24
Selon le broker, le marché sous-estime l'histoire de croissance d'Azure et le changement porté par l'IA qui va avoir lieu pour le groupe à l'approche de 2026, faisant de Microsoft l'un de ses grands noms préférés de la tech à posséder au cours de l'année à venir.
"Les investisseurs restent sceptiques quant au profil de croissance piloté par l'IA de Microsoft, ce qui prépare le terrain pour qu'il les démente, car ce pilier du cloud hyperscaler est idéalement placé pour des déploiements stratégiques d'IA en entreprise", juge Wedbush.
En résumé, il pense que "Microsoft s'apprête à connaître une année 2026 massive" et que l'action est "un achat convaincant à ces niveaux, compte tenu du rôle fondamental clé que le groupe jouera dans cette prochaine étape de la montée en puissance de la Révolution IA".
