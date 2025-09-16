Webtoon Entertainment : les actions montent en flèche après l'accord conclu avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O s'envolent de 50,1 % à 22,45 $ avant la mise sur le marché

** WBTN et Disney DIS.N créent une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques qui proposera des bandes dessinées issues du portefeuille de Disney, notamment Marvel et Star Wars

** DIS va également acquérir une participation de 2 % dans WBTN

** WBTN et DIS ont entamé une collaboration stratégique à la mi-août pour développer et promouvoir le contenu des bandes dessinées

** 6 des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; le prix médian est de 15,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, WBTN a progressé de 10,2 % depuis le début de l'année