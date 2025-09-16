 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Webtoon Entertainment : les actions montent en flèche après l'accord conclu avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O s'envolent de 50,1 % à 22,45 $ avant la mise sur le marché

** WBTN et Disney DIS.N créent une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques qui proposera des bandes dessinées issues du portefeuille de Disney, notamment Marvel et Star Wars

** DIS va également acquérir une participation de 2 % dans WBTN

** WBTN et DIS ont entamé une collaboration stratégique à la mi-août pour développer et promouvoir le contenu des bandes dessinées

** 6 des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; le prix médian est de 15,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, WBTN a progressé de 10,2 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

