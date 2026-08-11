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Webtoon Entertainment en baisse après des chiffres d'affaires du deuxième trimestre inférieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 13:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O recule de 7,4 % à 8,75 dollars en pré-ouverture

** Lundi, WBTN a annoncé un chiffre d'affaires de 338,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre , en deçà des estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 339,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société fait état d’une perte nette de 14,6 millions de dollars contre une perte nette de 3,9 millions de dollars l’année précédente, principalement due à une augmentation des investissements marketing

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 27 % depuis le début de l'année

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