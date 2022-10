Webinar actionnaires individuels Jeudi 13 octobre 2022 à 18 heures

The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG), leader français de l’accompagnement et de la technologie blockchain, est heureux de convier ses actionnaires à un webinar le jeudi 13 octobre 2022 à 18h. A cette occasion, Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group, sera heureux de vous présenter sa stratégie de développement pour les deux métiers du groupe que sont le conseil et le service blockchain ainsi que sa plateforme « Blockchain as a Service », Eniblock.