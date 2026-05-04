WEBINAIRE DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS « EN DIRECT DU COCKPIT » MERCREDI 6 MAI 2026 À 18H00 - CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE & ANNUEL 2025/26

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique,

organisera le mercredi 6 mai 2026 à 18h00, à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du quatrième

trimestre et annuel de l’exercice 2025/26 un webinaire ouvert à tous les investisseurs particuliers.

À l’occasion de ce nouvel évènement, le Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication du

Groupe FIGEAC AÉRO :

▪ Reviendra sur la dynamique de marché, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre et annuel de l’exercice

2025/26 et les perspectives du Groupe ;

▪ Répondra à l’ensemble de vos questions.

Les participants pourront également redécouvrir FIGEAC AÉRO au travers de sa nouvelle vidéo

institutionnelle.