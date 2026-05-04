Les marchés mondiaux suspendus aux informations sur le détroit d'Ormuz, bond du pétrole et chute des Bourses européennes

Traders sur le parquet du New York Stock Exchange le 1er mai 2026 à New York. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

La prudence et la nervosité règnent sur les marchés mondiaux lundi face à la situation au Moyen-Orient entre annonces et démentis autour du détroit d'Ormuz, sur fond de forte hausse des cours du pétrole et de chute des Bourses européennes.

Les cours du pétrole ont accéléré leur hausse après une attaque de drone sur un site pétrolier émirati et le démenti de l'Iran sur le passage de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, enjeu crucial pour le marché des hydrocarbures.

Vers 15H45 GMT, le prix du baril de Brent, référence européenne, grimpait de 5,23% à 113,83 dollars et celui du West Texas Intermediate, référence américaine, de 3,16% à 105,16 dollars.

Une attaque de drone a provoqué un incendie sur le site pétrolier émirati de Fujaïrah, ont annoncé les autorités lundi, après plusieurs alertes du gouvernement. Peu après, le ministre de la Défense des Emirats a fait état d'attaques de drones et missiles iraniens.

En parallèle, les Gardiens de la Révolution iraniens ont démenti lundi que des navires marchands aient franchi le détroit d'Ormuz, contrairement à ce qu'avait affirmé plus tôt le commandement américain pour la région (Centcom). Deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir "avec succès" ce passage stratégique, avait annoncé plus tôt le Centcom.

Depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Washington a répliqué avec un blocus des ports iraniens.

Entre annonces et démentis des deux camps, "le flux d'informations demeure opaque", souligne Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets. "Les nouvelles en provenance du Proche-Orient provoquent nervosité et volatilité", estime-t-il.

Plus tôt lundi, l'agence de presse iranienne Fars avait affirmé que l'Iran avait tiré deux missiles contre une frégate de l'armée américaine qui s'approchait du détroit, provoquant une première accélération des cours du brut. En face, l'armée américaine a démenti qu'un de ses navires ait été frappé.

- Les Bourses mondiales contrastées -

Sur les marchés d'actions, les investisseurs ont "le dos au mur et doivent évaluer s'ils doivent accorder davantage de poids aux données des entreprises ou aux données macroéconomiques pour leurs décisions d'investissements", note M. Lipkow.

En Europe, la Bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1,71%, Francfort a reculé de 1,24% et Milan a cédé 1,59%. La place de Londres était fermée en raison d'un jour férié au Royaume-Uni.

A Wall Street, après une ouverture sur la retenue, les principaux indices s'inscrivaient finalement en baisse vers 15H45 GMT: le Dow Jones cédait 0,82%, le Nasdaq perdait 0,33% et le S&P 500 0,37%.

Les marchés américains résistent mieux que l'Europe en raison de leur forte exposition au secteur de la technologie et de l'intelligence artificielle, souligne Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez Norman K.

Les résultats d'entreprises sont dans l'ensemble de "très bonne facture notamment sur l'IA", souligne-t-il également, mais "en Europe, on en a peu". Ainsi, "tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA est en forte hausse" sur le Vieux continent.

A Paris par exemple, Soitec s'est ainsi distingué, s'envolant de 20,91%, STMicroelectronics a gagné 2,15% et Capgemini 3,01%.

Les résultats supérieurs aux prévisions d'Apple, Google, Microsoft et Samsung en fin de semaine dernière ont en effet réveillé l'intérêt pour le secteur, qui fait l'objet de doutes réguliers sur la rentabilité des investissements l'IA depuis plusieurs mois.

Les marchés asiatiques ont quant à eux fait preuve d'un enthousiasme à toute épreuve lundi avec un nouveau record du Kospi, l'indice vedette de la Bourse de Séoul, grâce à l'appétit des investisseurs pour l'IA et le secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques.

"Les marchés asiatiques sont complétement dopés à l'IA", rappelle Grégoire Kounowski.