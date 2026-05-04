Arrêté à Roissy avec 1,2 kg de cocaïne dans ses chaussons, un Colombien incarcéré

Des fouilles de bagages par des douaniers à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle au nord de Paris le 21 mars 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Un Colombien, contrôlé par les douaniers à son arrivée à l'aéroport parisien Roissy-Charles-de-Gaulle, transportait 1,2 kg de cocaïne cachés dans ses chaussons, et a été condamné sans délai à un an de prison et incarcéré, a annoncé lundi le parquet de Bobigny.

Dans un message sur X lundi, le procureur de la République de Bobigny, Eric Mathais, a relaté cette procédure, en y joignant une photo d'une partie des deux chaussons. "Ne prenez pas le risque !", écrit le magistrat, pour signifier que la justice sévit "contre l'importation de stupéfiants à Roissy-Charles-de-Gaulle".

Des fouilles de bagages par des douaniers à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle au nord de Paris le 21 mars 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le voyageur colombien, en provenance de Punta Cana (République dominicaine), a affirmé aux douaniers qu’il effectuait son premier séjour touristique en France et que les chaussons lui avaient été offerts par un ami, rapporte M. Mathais.

L'homme de nationalité colombienne a été jugé sans délai à Bobigny, le 29 avril, en comparution immédiate, à l'issue de sa garde à vue. Sa condamnation à un an d'emprisonnement a été assortie d'une interdiction du territoire français de 10 ans, selon le parquet.

L'an dernier, en France, les saisies de cocaïne ont bondi de 58% par rapport à 2024, passant de 53 à 84 tonnes découvertes par les policiers, gendarmes et douaniers.