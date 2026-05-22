WEBINAIRE DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS « EN DIRECT DU COCKPIT » JEUDI 11 JUIN 2026 À 18H00 RÉSULTATS ANNUELS 2025/26

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, organisera le jeudi 11 juin 2026 à 18h00, à l’occasion de la publication des résultats annuels de l’exercice 2025/26 un webinaire ouvert à tous les investisseurs particuliers.
À l’occasion de ce nouvel évènement, la Direction du Groupe FIGEAC AÉRO :
Reviendra sur la dynamique de marché, les résultats annuels de l’exercice 2025/26 et les perspectives du Groupe ;
Répondra à l’ensemble de vos questions.
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