Auchan autorisé par l'antitrust à faire passer des supermarchés sous enseigne Intermarché

( AFP / GABRIEL BOUYS )

L'Autorité de la concurrence a autorisé lundi sans conditions le passage de 167 magasins Auchan sous les enseignes Intermarché et Netto, écartant tout risque d'atteinte à la concurrence.

Ces supermarchés et hypermarchés vont être transférés à une nouvelle entreprise commune, qui sera contrôlée de façon conjointe par les deux acteurs français de la grande distribution. Ils sont répartis sur tout l'Hexagone, avec notamment une cinquantaine en région parisienne et près d'une trentaine dans le Grand Est.

À l'issue de son instruction, le gendarme français de la concurrence a estimé que ce changement de bannière ne menaçait ni le marché de l'approvisionnement au niveau national, ni les supermarchés à l'échelle locale.

Cette validation de l'Autorité française clôture l'examen de ce dossier, qui lui avait été officiellement renvoyé fin mai par la Commission européenne.

Sur le plan local, l'Autorité souligne que les parts de marché d'Intermarché et de Netto resteront inférieures à la barre des 50% dans chaque zone géographique examinée.

Les clients continueront ainsi de bénéficier d'une concurrence suffisante entre plusieurs enseignes, en mesure de proposer des alternatives sur les prix ou la "qualité de service", selon le communiqué de l'institution.

Du côté des fournisseurs, l'Autorité écarte tout risque de création d'une dépendance économique envers la centrale d'achat d'Intermarché, malgré les volumes supplémentaires apportés par ces 167 points de vente.

Cinquième distributeur en France, le groupe Auchan souffre de la concurrence des groupements indépendants, où les conditions sociales, notamment, sont généralement moins-disantes, et de son positionnement historiquement fort sur les hypermarchés, désormais moins en vogue.

Il a ainsi lancé une vaste transformation de son parc.

Dans une autre opération, Auchan va céder 72 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto) sur les 91 proposés à la vente en janvier, a appris début juin l'AFP.