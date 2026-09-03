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Webinaire avec les investisseurs individuels - Rendez-vous le jeudi 10 septembre 2026 à 18h
information fournie par Boursorama CP 03/09/2026 à 17:45
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Webinaire avec les investisseurs individuels - Rendez-vous le jeudi 10 septembre 2026 à 18h
Arthur Leroux, Président Directeur Général, et Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué, sont heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 10 septembre à 18 heures.
À cette occasion, les dirigeants d’ENOGIA reviendront sur les résultats semestriels 2026 et les perspectives de la Société.
Arthur Leroux et Antonin Pauchet répondront également à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l’adresse suivante : enogia@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire.
Pour vous inscrire ou vous connecter à cet événement : cliquez ici

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