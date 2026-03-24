WEBCAST : Présentation des résultats annuels 2025 de Transgene et point sur les activités

Alessandro Riva, M.D., Président-Directeur général de Transgene, et Lucie Larguier, Directrice Financière de Transgene, prendront la parole aujourd’hui à l’occasion de la présentation des Résultats annuels 2025 de la Société et feront un point sur les activités, ainsi que sur ses perspectives.
Le webcast sera suivi d’une session Q&A.
📅 Aujourd’hui, 24 mars 2026
🕕 18h00
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Un replay sera disponible sur le site internet de Transgene à l’issue de la conférence.
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