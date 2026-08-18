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Weave bondit grâce à l'accord de rachat de Francisco Partners
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 18:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Le cours de l'action de Weave Communications

WEAV.N bondit de 31,8 % à 7,29 dollars

** Francisco Partners va acquérir WEAV pour une valorisation des capitaux propres de 650 millions de dollars

** Les actionnaires recevront 7,40 dollars par action en espèces, soit une prime de 33,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** WEAV cessera d'être cotée à la Bourse de New York (NYSE) et deviendra une société privée

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WEAVE COMM
7,285 USD NYSE +31,50%
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