We.Connect voit sa marge d'exploitation se tasser au 1er semestre

We.Connect publie un résultat net en baisse de 4,5% à 6,0 MEUR au titre du 1er semestre 2026 et un résultat d'exploitation en hausse de 5,3% à 7,9 MEUR, représentant 3,4% du chiffre d'affaires consolidé, soit une marge en diminution de 0,9 point par rapport à la même période en 2025.

L'EBITDA a progressé de 24,8% à 7,9 MEUR, soit une marge de 3,4% du chiffre d'affaires, en diminution de 0,2 point par rapport au 1er semestre 2025. Le recul de ce dernier indicateur est dû à l'intégration de l'EBITDA négatif d'Ezratis France sur le 1er semestre.

Au 1er semestre 2026, le spécialiste des accessoires high-tech a réalisé un chiffre d'affaires de 235,3 MEUR, en progression de 34,5%, une évolution qui reflète la contribution des sociétés Ezratis France et Ezratis Iberia, acquises en août 2025, ainsi que la poursuite de la croissance de l'activité des filiales historiques.

L'activité organique poursuit sa progression par rapport au 1er semestre 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 3,5%. Les ventes des marques appartenant à We.Connect affichent notamment une dynamique soutenue, confirmant leur contribution au développement du groupe.

We.Connect ajoute que le 2e semestre 2026 s'amorce positivement, avec une bonne dynamique de l'activité historique et la contribution positive d'Ezratis, lui permettant de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 MEUR en 2026.