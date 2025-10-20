We.Connect vise un chiffre d'affaires annuel pro forma avoisinant 500 millions d'euros

(AOF) - We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, a livré ses résultats du premier semestre, d'où ressort un résultat net de 6,3 millions d'euros, en hausse de 67,3% par rapport au premier semestre 2024. L'Ebitda s'affiche à 6,3 millions d'euros, en croissance de 2,9% et le chiffre d'affaires à 174,9 millions d'euros, en progression de 45,4%.

La marge brute réalisée sur la période augmente de 26,4% à 18,7 millions d'euros, et ressort à 11% du chiffre d'affaires, soit une diminution de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024.

We.Connect aborde la seconde partie de l'exercice 2025 avec confiance. L'acquisition d'Exertis France et d'Exertis Iberia, finalisée début septembre, "constitue une étape majeure dans le développement du groupe et lui permet de franchir un nouveau cap en termes de taille et de présence internationale".

La société "confirme sa trajectoire de croissance rentable et son ambition de constituer un acteur de référence indépendant sur le marché européen, avec un chiffre d'affaires annuel pro forma avoisinant 500 millions d'euros".

