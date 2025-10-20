 Aller au contenu principal
We.Connect vise un chiffre d'affaires annuel pro forma avoisinant 500 millions d'euros
information fournie par AOF 20/10/2025 à 08:02

(AOF) - We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, a livré ses résultats du premier semestre, d'où ressort un résultat net de 6,3 millions d'euros, en hausse de 67,3% par rapport au premier semestre 2024. L'Ebitda s'affiche à 6,3 millions d'euros, en croissance de 2,9% et le chiffre d'affaires à 174,9 millions d'euros, en progression de 45,4%.

La marge brute réalisée sur la période augmente de 26,4% à 18,7 millions d'euros, et ressort à 11% du chiffre d'affaires, soit une diminution de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024.

We.Connect aborde la seconde partie de l'exercice 2025 avec confiance. L'acquisition d'Exertis France et d'Exertis Iberia, finalisée début septembre, "constitue une étape majeure dans le développement du groupe et lui permet de franchir un nouveau cap en termes de taille et de présence internationale".

La société "confirme sa trajectoire de croissance rentable et son ambition de constituer un acteur de référence indépendant sur le marché européen, avec un chiffre d'affaires annuel pro forma avoisinant 500 millions d'euros".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WE.CONNECT
20,3000 EUR Euronext Paris +3,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

