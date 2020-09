WE.CONNECT : FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITE ET DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE - CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES DE RESULTATS ANNUELS

FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITE ET DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE

CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES DE RESULTATS ANNUELS



Données non auditées*

Au 30 juin en M€ S1 2020 S1 2019 Variation

Chiffre d'affaires 84,7 62,5 + 35,6%

EBITDA 3,3 2,2 + 52,5%

Résultat d'exploitation 3,3 2,1 + 54,8%

Résultat financier (1,4) (0,2) -

Résultat courant 1,8 1,9 -3,0%

Résultat exceptionnel (0,3) (0,1)

Résultat net 1,0 1,2 -20,7%

*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.



HAUSSE SOUTENUE DE L'ACTIVITE



WE.CONNECT a réalisé un chiffre d'affaires semestriel 2020 de 84,7 M€, en hausse sensible de 35,6% par rapport au 1er semestre 2019.

Cette performance, qui contraste fortement avec un environnement économique général impacté par la crise sanitaire, a été portée d'une part, par la hausse des achats en équipements informatiques par les ménages et l'organisation croissante des entreprises en télétravail, et d'autre part, par le réseau de distribution large et diversifié du Groupe en particulier les plateformes e-commerce.