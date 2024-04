WE.CONNECT : FORTE CROISSANCE DES RESULTATS ANNUELS 2023

• CHIFFRE D’AFFAIRES : +11,2%

• EBIDTA : +20,8%

• RESULTAT NET : +21,2%

• DIMINUTION DE LA DETTE : - 41,1%



PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE UNITAIRE DE 0,40 €



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son, publie ses résultats annuels 2023.



WE.CONNECT enregistre sur l’ensemble de l’année 2023 une forte progression de ses résultats. Cette performance est particulièrement marquante puisqu’elle a été atteinte dans un environnement économique et sectoriel resté difficile sur l’exercice.



WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires de 264,1 M€, en hausse de 11,2 % par rapport à 2022. Cette augmentation est liée à l’intégration réussie et au développement de l’activité du Groupe OCTANT, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques, acquis au 1er semestre 2022.

L’activité organique s’établit à 195,6 M€, en augmentation de 1% par rapport à 2022, avec une croissance de 7,8% au deuxième semestre 2023, reflet de la reprise d’une bonne dynamique de croissance.



FORTE HAUSSE DES INDICATEURS OPERATIONNELS



Les indicateurs de rentabilité opérationnelle ressortent en hausse grâce à la bonne tenue de la marge brute, une gestion proactive des stocks et maitrise des achats, et dans un contexte de forte croissance de l’activité.