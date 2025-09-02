We.Connect fait l'acquisition d'Exertis France et d'Exertis Iberia

(AOF) - We.Connect annonce l'acquisition de 100 % du capital d'Exertis France SAS et d'Exertis Iberia, conformément aux négociations exclusives engagées en avril 2025. La contribution financière du spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques a été d'un euro symbolique.

La dette financière d'Exertis France est nulle à date, et ses fonds propres s'élèvent aujourd'hui à 35,2 millions d'euros. Concernant Exertis Iberia, sa dette financière est également nulle à date, et ses fonds propres s'élèvent à 2,6 millions d'euros.

L'intégration opérationnelle des équipes et des activités sera progressive au cours des prochains mois. Exertis France et Exertis Iberia adopteront une nouvelle dénomination commerciale d'ici la fin de l'exercice 2025.

