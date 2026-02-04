WE ACCESS : PARTENARIATS STRATEGIQUES DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COMMERCIALISATION DES SERVICES PTT (PUSH TO TALK)

Weaccess Group annonce la signature d’un nouveau partenariat stratégique avec Scutum France, acteur reconnu des solutions globales de sécurité électronique, de télésurveillance et de protection des personnes et des biens.



Ce partenariat vise à intégrer la solution Push-to-Talk over Cellular (PTT) WeTalk au sein des offres de sécurité opérationnelle de Scutum France, afin de répondre aux besoins croissants de communications instantanées, sécurisées et géolocalisées des équipes terrain, notamment dans les secteurs de la sécurité, de l’industrie, de la logistique et des services.



Grâce à cette collaboration, Weaccess Group renforce la convergence entre communications professionnelles et solutions de sécurité, en associant les fonctionnalités de communication critique de WeTalk avec les dispositifs de supervision, de géolocalisation et d’alerte déployés par Scutum France.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :