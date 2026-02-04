 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Commerce Equitable veut plus de transparence dans nos tasses de thé
information fournie par AFP 04/02/2026 à 19:33

Un premier baromètre publié mercredi par Commerce Equitable France veut contribuer à éclairer sur les conditions de production d'une grande partie du thé vendu en France ( AFP / JOEL SAGET )

Un premier baromètre publié mercredi par Commerce Equitable France veut contribuer à éclairer sur les conditions de production d'une grande partie du thé vendu en France ( AFP / JOEL SAGET )

Qu'y a-t-il dans notre tasse de thé? Les planteurs sont-ils décemment payés? L'environnement est-il respecté? Un premier baromètre publié mercredi par Commerce Equitable France veut contribuer à éclairer sur les conditions de production d'une grande partie du thé vendu en France.

"Le thé est une filière globalement assez opaque, y mettre de la transparence et de la traçabilité n'est pas une mince affaire", explique Julie Stoll, déléguée générale de Commerce équitable France, collectif des acteurs du commerce équitable dans l'Hexagone (marques, labels, ONG...).

L'enquête "Teste ton thé" (https:// testetonthe.my.canva.site /) s'est penchée sur les engagements sociaux et environnementaux en matière d'approvisionnement de 14 marques, représentant plus de 70% du marché français, des géants Twinings, Lipton ou Tetley, jusqu'à des marques à positionnement premium.

L'objectif est d'analyser la transparence et la crédibilité de leurs engagements publics d’achat responsable: sont-ils représentatifs de leur activité? quelles preuves de leur concrétisation?

Pour cela, documents publics et reportings ont été croisés avec des questionnaires aux entreprises (7 ont répondu), entretiens bilatéraux (six), rapports d'ONG ou encore base de données Open Food Facts sur les ingrédients des produits...

Du côté des multinationales (60% du marché français), beaucoup de documents sont disponibles, "qui montrent qu'elles ont pris la mesure de la question", mais les preuves manquent, les initiatives sont "ponctuelles" et en volumes "les engagements limités", note l'analyse.

Le baromètre, citant le Business and Human Rights Resources Center, relève en particulier le comportement de "passager clandestin" consistant à se fournir auprès de plantations certifiées bio ou fairtrade tout en payant au prix du thé conventionnel.

- Pas toujours "zen" -

Pour ce qui est des thés fins, ce segment important en France (plus de 15% du marché) offre un paysage contrasté, avec de bons élèves qui ont investi dans la traçabilité et le respect de l'environnement.

Mais certains ne livrent aucune information solide, traduisant "l’impossibilité d’attester de dispositifs concrets". En outre "la montée en gamme ne va pas forcément avec une amélioration des revenus" des producteurs, souligne Julie Stoll.

Les pionniers du bio et du commerce équitable, certifiés par des labels tiers de confiance, sont mieux notés. L'analyse s'intéresse aussi à deux marques de "bubble tea" et constate un manque de "certifications et des engagements embryonnaires". Elle ne couvre en revanche pas les marques de distributeurs.

Ce baromètre vise à "encourager l’ensemble de la filière à progresser vers des pratiques plus justes", expliquent ses promoteurs, alors que le sujet thé est resté en marge du débat public plus longtemps en France qu'ailleurs, notamment en Grande-Bretagne.

"L’image d’une tasse de thé évoque sérénité et quiétude, (...) mais la réalité de sa production raconte souvent une histoire beaucoup moins zen", disent-ils.

Sollicité par l'AFP, le Syndicat du thé et des plantes à infusion (Stepi) n'a pas réagi dans l'immédiat.

Sur 13 millions de producteurs de thé dans le monde, une large majorité vit sous le seuil de pauvreté, tandis que le changement climatique leur impose une coûteuse adaptation.

En Inde (Assam), les revenus journaliers sont estimés à 2,90 euros, 45% en-deça du niveau de vie jugé décent, selon la Fairtrade Foundation.

Dans le thé, ce sujet est compliqué par la multiplicité des intermédiaires, ou encore le maintien de grandes plantations - les petits producteurs pèsent environ 60%.

"La fragmentation de la filière, le peu de pouvoir des producteurs, un héritage colonial dans les relations économiques et sociales dans les anciennes colonies britanniques productrices (Inde, Sri Lanka, Kenya), le poids de certaines multinationales... autant de facteurs expliquant cette situation", explique à l'AFP Pierre Johnson, socio-économiste spécialiste du commerce agricole.

Auteur du livre à paraître "Thé: l'envers de la tasse", il cite aussi l'importance du thé "CTC", ce thé noir écrasé mécaniquement, qui représente plus de 60% de la valeur des échanges mondiaux et vendu deux à trois dollars le kilo, un prix bien inférieur au thé à feuille entière.

En France, environ deux personnes sur trois déclarent consommer du thé, pour un marché de près de 600 millions d'euros, selon le Stepi. Sa particularité est une forte part de bio (20% en grande distribution, selon Circana) et des thés "premium".

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • US Vice President JD Vance addresses a ministerial meeting on critical minerals at the State Department ( AFP / Oliver Contreras )
    Minerais critiques: face à la Chine, Washington joue le multilatéralisme
    information fournie par AFP 04.02.2026 19:16 

    Cette fois, ils jouent la carte multilatérale: les Etats-Unis ont réuni une cinquantaine de pays mercredi à Washington pour assurer un accès équitable aux minerais critiques, face à la dépendance vis-à-vis de la Chine. "Nous savons désormais que le marché international ... Lire la suite

  • L'entrée du collège La Guicharde, le 3 février 2026 à Sanary-sur-Mer, dans le Var ( AFP / Miguel MEDINA )
    Enseignante poignardée en classe: le collégien explique qu'il avait "trop de haine"
    information fournie par AFP 04.02.2026 19:16 

    Le collégien de 14 ans qui a gravement poignardé mardi une enseignante en classe à Sanary-sur-Mer, dont l'état est toujours préoccupant, a expliqué en garde à vue avoir pris un couteau dans sa cuisine car il avait "trop de haine", reprochant à sa professeure "plusieurs ... Lire la suite

  • Le cancer du cerveau : le grand oublié ?
    Le cancer du cerveau : le grand oublié ?
    information fournie par France 24 04.02.2026 18:59 

    Le 4 février 2026, journée mondiale contre le cancer, plusieurs associations alertent sur une injustice majeure : le cancer du cerveau est toujours très meurtrier. Un échec qui n’est pas dû à une impasse scientifique, mais à un renoncement politique, qui n’a pas ... Lire la suite

  • Un vétérinaire vaccine des vaches contre la dermatose dans une ferme d'Aviernoz, le 22 juillet 2025 en Haute-Savoie ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Dermatose bovine: des parlementaires appellent à anticiper la "revaccination"
    information fournie par AFP 04.02.2026 18:44 

    Des parlementaires mandatés pour faire un "premier bilan" de la crise de la dermatose bovine recommandent d'anticiper la "revaccination" pour éviter le retour de la maladie cet été, mais aussi de débloquer des moyens pour mieux anticiper les crises sanitaires. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank