Waystar étudie une possible vente deux ans après son introduction en Bourse

Waystar examine plusieurs options stratégiques, dont une éventuelle vente qui pourrait conduire l'éditeur de logiciels de santé à quitter la Bourse seulement deux ans après son introduction à New York. L'entreprise a mandaté Evercore pour la conseiller dans ce processus encore préliminaire, sans garantie qu'une transaction soit finalement conclue. L'action progresse actuellement de 8% en séance suite à ces informations.

Spécialisé dans les technologies permettant aux hôpitaux et aux médecins d'automatiser la gestion des paiements et des tâches administratives, Waystar cherche à être valorisé comme un éditeur de logiciels plutôt que comme un prestataire de services de santé. Cette stratégie avait initialement séduit les investisseurs, le titre passant de 20 dollars à un sommet de 45 dollars en 2025. Il a toutefois perdu près d'un quart de sa valeur en 2026 jusqu'à lundi, sur fond de recul du secteur et d'inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles économiques des éditeurs de logiciels.

Créé en 2017 par la fusion de Zirmed et Navicure, Waystar a été introduit en Bourse en 2024 par ses principaux investisseurs, dont EQT, le CPPIB et Bain Capital. EQT demeure son premier actionnaire avec 13% du capital, devant le CPPIB avec 10% et BlackRock Institutional Trust Company avec 8%. Une éventuelle mise en vente pourrait également servir de test pour mesurer le retour de l'appétit des investisseurs envers les entreprises du secteur des logiciels.