Waystar en hausse après la publication par Reuters d'informations faisant état de négociations en vue d'une vente potentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 septembre - ** L'action Waystar WAY.O progresse de 3,3% à 25,73 dollars en pré-ouverture, après que Reuters a rapporté que la société étudiait différentes options, dont une éventuelle cession
** Cette vente pourrait ramener l’éditeur de logiciels de santé dans le secteur privé deux ans après son introduction en bourse en 2024
** La société de rachat EQT EQTAB.ST est son principal actionnaire avec une participation de 13%, suivie par l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) avec 10% et BlackRock BLK.N avec 8% - données LSEG
** La capitalisation boursière de WAY s'élève à environ 4,8 milliards de dollars après une chute de 24% du cours de son action cette année
** La société aurait engagé la banque d’investissement Evercore EVR.N en tant que conseiller pour cette opération, selon un article
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