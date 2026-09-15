Waystar en hausse après la publication par Reuters d'informations faisant état de négociations en vue d'une vente potentielle

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15 septembre - ** L'action Waystar WAY.O progresse de 3,3% à 25,73 dollars en pré-ouverture, après que Reuters a rapporté que la société étudiait différentes options, dont une éventuelle cession

** Cette vente pourrait ramener l’éditeur de logiciels de santé dans le secteur privé deux ans après son introduction en bourse en 2024

** La société de rachat EQT EQTAB.ST est son principal actionnaire avec une participation de 13%, suivie par l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) avec 10% et BlackRock BLK.N avec 8% - données LSEG

** La capitalisation boursière de WAY s'élève à environ 4,8 milliards de dollars après une chute de 24% du cours de son action cette année

** La société aurait engagé la banque d’investissement Evercore EVR.N en tant que conseiller pour cette opération, selon un article