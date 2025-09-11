Waystar chute après l'offre secondaire de 709 millions de dollars par les principaux actionnaires

11 septembre -

** Les actions du fournisseur de logiciels de paiement des soins de santé Waystar WAY.O ont baissé de 4,4 % à 38,72 $ avant la mise sur le marché, suite à une offre secondaire

prix de l'offre secondaire

** Waystar, dont le siège est en Utah, annonce () 18 millions d'actions délestées par la société de capital-investissement suédoise EQT AB EQTAB.SB , Bain Capital et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) à 39,40 $, ce qui correspond à un produit brut d'environ 709,2 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une réduction de 2,7 % par rapport à la dernière vente de l'action le mercredi

** JP Morgan est le preneur ferme de l'offre

** Avant l'offre, EQT détenait ~32,65 millions d'actions, CPPIB ~24,96 millions d'actions et Bain ~18,06 millions d'actions, selon les données de LSEG

** Waystar a ~174,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions ont augmenté de 10,4 % depuis le début de l'année ** La société a débuté en juin 2024 après une introduction en bourse de 45 millions d'actions au prix de 21,50 $

** Les 15 analystes qui couvrent WAY sont tous optimistes et le prix médian est de 50 $, selon LSEG