 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 818,22
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Waystar chute après l'offre secondaire de 709 millions de dollars par les principaux actionnaires
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre -

** Les actions du fournisseur de logiciels de paiement des soins de santé Waystar WAY.O ont baissé de 4,4 % à 38,72 $ avant la mise sur le marché, suite à une offre secondaire

prix de l'offre secondaire

** Waystar, dont le siège est en Utah, annonce () 18 millions d'actions délestées par la société de capital-investissement suédoise EQT AB EQTAB.SB , Bain Capital et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) à 39,40 $, ce qui correspond à un produit brut d'environ 709,2 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une réduction de 2,7 % par rapport à la dernière vente de l'action le mercredi

** JP Morgan est le preneur ferme de l'offre

** Avant l'offre, EQT détenait ~32,65 millions d'actions, CPPIB ~24,96 millions d'actions et Bain ~18,06 millions d'actions, selon les données de LSEG

** Waystar a ~174,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions ont augmenté de 10,4 % depuis le début de l'année ** La société a débuté en juin 2024 après une introduction en bourse de 45 millions d'actions au prix de 21,50 $

** Les 15 analystes qui couvrent WAY sont tous optimistes et le prix médian est de 50 $, selon LSEG

Valeurs associées

EQT
30,290 EUR Tradegate +1,54%
JPMORGAN CHASE
303,820 USD NYSE +1,08%
WAYSTAR HOLDING
38,6300 USD NASDAQ -4,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank