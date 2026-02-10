Les investisseurs exigent des réponses

AMUNDI

Signes contrastés du marché de l'emploi aux Etats-Unis, premiers indices de reprise de la demande intérieure en Europe, un budget indien équilibré… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'impact de la révolution technologique sur différents secteurs de l'économie et sur la société est incontestable. La vente massive des actions des sociétés américaines de logiciels, déclenchée par l'annonce d'un outil de productivité basé sur l'intelligence artificielle (IA) susceptible d'impacter certaines d'entre elles, reflète cette tendance structurelle.

À court terme, cela montre que les investisseurs attendent des preuves plus convaincantes sur la rentabilité des importants investissements des entreprises dans l'IA. Mais cela ne constitue pas nécessairement une remise en cause de leurs modèles économiques. Les investisseurs devraient faire de plus en plus la différence entre les entreprises en mesure de prouver les bénéfices financiers de leurs investissements en IA et celles dont le potentiel de rendement est incertain. Une situation déjà observée après la publication des résultats de certaines grandes entreprises technologiques. Nous pensons que la diversification* est cruciale en cette période, en raison de la volatilité des marchés dans les segments où l'on observe un consensus d'investissement.

(...)

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

