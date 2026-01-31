 Aller au contenu principal
Waymo vise à lever environ 16 milliards de dollars pour une valorisation de près de 110 milliards de dollars, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , vise à lever environ 16 milliards de dollars lors d'un tour de table qui la valoriserait à près de 110 milliards de dollars, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

