Waymo vise à lever environ 16 milliards de dollars pour une valorisation de près de 110 milliards de dollars, rapporte Bloomberg News

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , vise à lever environ 16 milliards de dollars lors d'un tour de table qui la valoriserait à près de 110 milliards de dollars, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.
