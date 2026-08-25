 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waymo va commencer à tester des véhicules autonomes à Munich
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 17:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Waymo, spécialisée dans les technologies de conduite autonome, a annoncé mardi qu’elle commencerait à tester ses véhicules autonomes à Munich dans les semaines à venir, posant ainsi les bases d’un service commercial de VTC en Allemagne qu’elle prévoit de lancer vers la fin de l’année 2027.

Voici plus de détails:

* Waymo a précisé que ses véhicules circuleraient dans un premier temps en mode manuel à travers Munich afin de cartographier les routes locales et de réaliser des essais avec des spécialistes de la conduite autonome qualifiés au volant.

* La société détenue par Alphabet a précisé que cette période d'essais permettrait à son système de conduite autonome de s'adapter aux conditions de circulation munichoises avant le début de l'exploitation commerciale.

* L’entreprise a indiqué qu’elle était déjà en contact avec les autorités locales, régionales et fédérales concernant les autorisations réglementaires nécessaires pour proposer son service en Allemagne.

* Waymo a déclaré qu’elle prévoyait d’investir dans l’exploitation d’une flotte locale et de créer des emplois hautement qualifiés dans le cadre de la préparation de son lancement à Munich.

* Uber UBER.N , Verne et Pony.ai PONY.O ont lancé des trajets autonomes à Zagreb la semaine dernière , faisant de la capitale croate la première ville européenne où les utilisateurs peuvent réserver un véhicule autonome via l’application Uber.

* Waymo a levé 16 milliards de dollars en début d’année, avec une valorisation de 126 milliards de dollars, alors qu’elle développe son activité de robotaxis.

Valeurs associées

ALPHABET-A
346,4900 USD NASDAQ -0,45%
PONY AI SP ADR
7,5100 USD NASDAQ -0,60%
UBER TECH
79,600 USD NYSE +0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 439,2 -0,16%
BIOPHYTIS
0,08 +1,01%
ATON
0,0198 +16,47%
Pétrole Brent
88,8 -3,48%
2CRSI
27,56 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank