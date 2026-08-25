Waymo va commencer à tester des véhicules autonomes à Munich

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Waymo, spécialisée dans les technologies de conduite autonome, a annoncé mardi qu’elle commencerait à tester ses véhicules autonomes à Munich dans les semaines à venir, posant ainsi les bases d’un service commercial de VTC en Allemagne qu’elle prévoit de lancer vers la fin de l’année 2027.

Voici plus de détails:

* Waymo a précisé que ses véhicules circuleraient dans un premier temps en mode manuel à travers Munich afin de cartographier les routes locales et de réaliser des essais avec des spécialistes de la conduite autonome qualifiés au volant.

* La société détenue par Alphabet a précisé que cette période d'essais permettrait à son système de conduite autonome de s'adapter aux conditions de circulation munichoises avant le début de l'exploitation commerciale.

* L’entreprise a indiqué qu’elle était déjà en contact avec les autorités locales, régionales et fédérales concernant les autorisations réglementaires nécessaires pour proposer son service en Allemagne.

* Waymo a déclaré qu’elle prévoyait d’investir dans l’exploitation d’une flotte locale et de créer des emplois hautement qualifiés dans le cadre de la préparation de son lancement à Munich.

* Uber UBER.N , Verne et Pony.ai PONY.O ont lancé des trajets autonomes à Zagreb la semaine dernière , faisant de la capitale croate la première ville européenne où les utilisateurs peuvent réserver un véhicule autonome via l’application Uber.

* Waymo a levé 16 milliards de dollars en début d’année, avec une valorisation de 126 milliards de dollars, alors qu’elle développe son activité de robotaxis.