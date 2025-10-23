Waymo teste manuellement des véhicules autonomes à l'aéroport de Newark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, la société d'Alphabet

GOOGL.O , a déclaré mercredi qu'elle allait commencer à tester manuellement ses véhicules autonomes à l'aéroport international de Newark Liberty, alors que l'entreprise cherche à amener ses robotaxis dans l'un des trois principaux aéroports desservant la région de New York.

L'entreprise de robotaxis s'est développée lentement mais sûrement au fil des ans aux États-Unis, en dépit de réglementations strictes et d'une technologie coûteuse. Aujourd'hui, elle accélère grâce à des partenariats avec des plateformes de covoiturage et des opérateurs de flotte, au moment où Tesla TSLA.O déploie dans le pays son service de robotaxis promis de longue date.

Waymo effectuera les tests avec des conducteurs humains à l'aéroport de Newark en collaboration avec l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, a indiqué la société dans un post sur X.

La commercialisation des véhicules autonomes s'est avérée difficile aux États-Unis, au vu des revers essuyés par plusieurs entreprises, dont Cruise de General Motors GM.N , en raison de collisions, de rappels et d'enquêtes fédérales.

Waymo a déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait de lancer son service de covoiturage entièrement sans conducteur à Londres en 2026, cherchant à étendre son empreinte aux grandes villes internationales.