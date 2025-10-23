Bureau Veritas : perspectives 2025 réaffirmées

(AOF) - Au troisième trimestre, 2025, le chiffre d’affaires de Bureau Veritas s'élève à 1,583 milliard d’euros, en hausse de 2,3% sur un an et de 6,3% en organique. Quatre divisions clés ont porté cette croissance : Marine & Offshore (16,2%), Bâtiment & Infrastructures (7,1%), Industrie (6,9%) et Certification (5,9%). Sur le plan géographique, la performance s’est révélée solide dans l’ensemble. L’Europe (+5,2% en organique) a été portée par l’Europe du Sud et la France. L’Asie-Pacifique (+8,6% en organique) a bénéficié d'une croissance à deux chiffres en Asie du Sud et du Sud-Est.

Cette région Asie-Pacifique a aussi bénéficié d'une croissance élevée à un chiffre en Chine.

Dans les Amériques (+1,9% en organique), les Etats-Unis ont continué à afficher une croissance solide.

L'Afrique et le Moyen-Orient (+15,7% en organique) ont délivré une forte croissance à travers la plupart des pays et des activités.

S'appuyant sur un pipeline d'opportunités robuste, un carnet de commande solide et des fondamentaux de marché porteurs à moyen et long termes, Bureau Veritas réitère ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Le spécialiste de la certification vise toujours une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (6 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 6,2 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29 %), l’agro-alimentaire & matières premières (20 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (9 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 35 %, l’Asie-Pacifique pour 28 % (dont la Chine, 1er pays du groupe pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % ;

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires LEAP 28 fondée sur un portefeuille résistant d’activités dont 45 % proviennent de contrats pluri-annuels et dopée par :

- la gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de croissance -cybersécurité, énergies renouvelables, développement durable- et cessions d’activités matures finançant les acquisitions (10 en 2024) ;

- le travail sur le dette par des remboursements anticipés d’obligations,

- la spécificité des conquêtes de marché : via l’offre de solutions « de bout-en- bout » dans la transition énergétique,et via la combinaison partenariats/ acquisitions, positive pour la rentabilité;

- la digitalisation des opérations via des plateformes transverses,

- une innovation accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab, les partenariats de recherche et industriels ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 4 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau et carnet de solide permettant une évaluation juste des capex ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,2 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06, notée A3 par Moody’s.

Défis

- Intégration des acquisitions réalisées en 2024 (3O0 M€ de revenus attendus et de celles réalisées au 1 er trimestre (ContecAQS en Italie, GeoAssay au Chili, soit 38 M€) ;

- Après une hausse de 8,3 % du chiffre d’affaires à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissance des revenus « modérée à élevée » à moins de 10 %, amélioration de la marge opérationnelle et flux de trésorerie élevés avec un taux de conversion de + 90 % ;

- Ambition 2028 : gain de -10 % par an des revenus et marge opérationnelle de +16 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,9 € et 200 M€ de rachats d’actions avant fin juin.