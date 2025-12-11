Waymo rappelle et met à jour le logiciel de plus de 3000 véhicules, selon le régulateur américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 4)

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , a rappelé 3 067 de ses véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de logiciel qui a été corrigé par une mise à jour, a déclaré jeudi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

La société avait rappelé certains véhicules équipés de la 5e génération de systèmes de conduite automatisée (ADS) fonctionnant avec un logiciel qui faisait que les véhicules passaient devant des bus scolaires arrêtés, augmentant ainsi le risque d'accident, a indiqué l'autorité de régulation.

Waymo a mis à jour le logiciel et tous les véhicules impactés ont été réparés le 17 novembre, a précisé la NHTSA.

Waymo a déclaré la semaine dernière qu'il publierait un rappel pour ses véhicules à conduite autonome après que des fonctionnaires du Texas ont déclaré que les véhicules avaient illégalement dépassé des bus scolaires au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire.

Waymo a déclaré à l'époque qu'un problème de logiciel contribuait à ce que les véhicules à conduite autonome ralentissent ou s'arrêtent d'abord pour un bus scolaire, puis poursuivent leur route, et a ajouté que l'entreprise continuerait à suivre et à mettre en œuvre d'autres mises à jour si nécessaire.

La NHTSA, qui a ouvert une enquête sur les véhicules Waymo en octobre, a demandé à l'entreprise de voitures autonomes de répondre aux questions sur les incidents du Texas d'ici le 20 janvier.