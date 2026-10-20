Waymo lancera un service de VTC autonomes à Madrid l'année prochaine

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Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome ( GOOGL.O ), prévoit de lancer en 2027 un service de VTC entièrement autonome dans la région de Madrid, en Espagne. Il s'agira de son premier déploiement dans le pays, a-t-elle annoncé mardi.

* Des Jaguar I-PACE électriques commenceront à circuler dans les rues de Madrid dans les prochains jours, avec des spécialistes formés au volant, avant le début des opérations autonomes, a précisé Waymo dans un communiqué.

* Waymo opérera dans le cadre du dispositif d'essais de véhicules autonomes mis en place par la DGT, l'agence espagnole chargée de la circulation routière.

* L’entreprise a indiqué qu’elle prévoyait également de se lancer à Londres cette année, à Tokyo en 2027 — en collaboration avec Nihon Kotsu et Go, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires — et à Toronto en 2028 avec Element Fleet Management

* Sa flotte, qui opère déjà dans plus de 15 villes américaines, effectue plus de 500.000 trajets payants par semaine et a dépassé les 20 millions de trajets payants cumulés, a précisé Waymo

* Selon l’entreprise, les données de sécurité compilées sur plus de 400 millions de km (249 millions de miles) de conduite autonome montrent une réduction de 95 % des accidents entraînant des blessures graves ou plus graves par rapport à la conduite par des humains

* La DGT a délivré le mois dernier ses premiers autorisations nationales pour les essais de véhicules autonomes à WeRide WRD.O et Uber UBER.N ; le lancement des services commerciaux est prévu à Madrid d’ici la fin de l’année