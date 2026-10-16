 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waymo, filiale de Google, prévoit de lancer son premier service de robotaxis au Canada, à Toronto, en 2028
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 12:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, filiale de Google ( GOOGL.O ), a annoncé vendredi son intention de lancer son service de VTC autonomes à Toronto en 2028. Il s'agit du premier déploiement prévu par l'entreprise spécialisée dans la conduite autonome au Canada et de sa dernière initiative visant à s'étendre au-delà des États-Unis.

Voici quelques détails:

* Waymo, qui exploite des services commerciaux de robotaxis dans plusieurs villes américaines , a déclaré qu'elle s'associerait à Element Fleet Management EFN.TO pour la gestion de sa flotte à Toronto, dans le cadre de son expansion vers des marchés tels que Londres et Tokyo

* L’entreprise a indiqué qu’elle allait entamer les travaux préparatoires dans la plus grande ville du Canada, notamment la cartographie et la collaboration avec les autorités locales, en vue d’un futur déploiement de Waymo Driver.

* Waymo prévoit également de créer, à terme, des centaines d’emplois dans les domaines de la maintenance de la flotte, des essais de validation, du service client et d’autres fonctions opérationnelles

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,2200 USD NASDAQ +0,45%
ELEMNT FLEET MNG
21,810 CAD TSX -17,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de la bourse Euronext, près de Paris
    L'Europe tire parti des bons résultats du T3 après l'accalmie dans la "tech"
    information fournie par Reuters 16.10.2026 13:31 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur une hausse prudente et les Bourses européennes avancent vendredi à mi-séance, les résultats des entreprises étant bien ‌accueillis et les signes d'une accalmie dans le secteur technologique redonnant confiance aux investisseurs. ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Allemagne et de la France sont visibles devant la Chancellerie, à Berlin.
    France et Allemagne d'accord sur un plan pour l'automobile
    information fournie par Reuters 16.10.2026 13:27 

    La France ‌et l'Allemagne ont annoncé vendredi un accord sur une "approche commune" ​visant à garantir l'avenir de l'industrie automobile européenne, avec un accent mis à la fois sur la transition énergétique ​et sur une production des véhicules en Europe. "Notre ... Lire la suite

  • Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU (OIM), le 21 octobre 2025, à Rabat au Maroc ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )
    Le climat accélérateur des migrations en Asie du Sud, selon la cheffe de l'OIM
    information fournie par AFP 16.10.2026 13:10 

    Le changement climatique menace les conditions d'existence et accélère la migration de millions de personnes en Asie du Sud, mais la technologie et l'action des gouvernements peuvent limiter ce péril, estime une responsable de l'ONU. La hausse du niveau des océans, ... Lire la suite

  • Le président du Conseil européen Antonio Costa, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à leur arrivée vendredi à un Sommet européen à Bruxelles le 16 octobre. ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE renouvelle son soutien à l'Ukraine, ébranlée par Donald Trump
    information fournie par AFP 16.10.2026 13:07 

    L'Union européenne a une nouvelle fois assuré vendredi l'Ukraine de son soutien, promettant à son président Volodymyr Zelensky de ne pas l'abandonner, après les coups de boutoir répétés de Donald Trump, que Kiev vit comme une "trahison". "Ce n'est pas le moment ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 953,88 +0,24%
EUTELSAT
1,7845 +18,34%
Pétrole Brent
106,34 +0,62%
SCHNEIDER ELECTRIC
256,25 -0,68%
HAFFNER ENERGY
0,729 -0,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank