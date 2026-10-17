Dégradations à la mairie de Lille, brièvement envahie, et magasins saccagés

Des protestataire arrivent pour pénétrer de force dans la mairie de Lille lors d'une manifestation contre la vie chère, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Des manifestants ont forcé samedi après-midi plusieurs entrées de la mairie de Lille et certains ont réussi à y pénétrer et commettre des dégradations à l'intérieur, a constaté l'AFP, tandis que plusieurs magasins du centre-ville ont été pillés.

Peu après l'intrusion dans l'Hôtel de ville, des CRS sont entrés dans le bâtiment pour vérifier que plus aucun manifestant ne s'y trouvait. Les accès de la mairie ont ensuite été protégés par des policiers.

Des images prises par l'AFP à l'intérieur montrent des vitres brisées, du mobilier renversé et des documents éparpillés sur le sol.

"Je condamne fermement ces actes profondément révoltants et intolérables", a réagi sur X Arnaud Deslandes, maire PS de Lille.

"Nous n'avons heureusement que très peu de dégâts matériels et surtout pas d'agents blessés", a-t-il ajouté.

Des casseurs ont également brisé des vitres du collège Franklin, à quelques mètres de l'hôtel de ville.

"Des commerces ont été saccagés", a aussi dit M. Deslandes, apportant son "soutien" aux commerçants "face à ces actes qui sont tout autant inacceptables" que l'intrusion dans la mairie.

L'Apple Store de Lille a été notamment forcé et pillé, a constaté l'AFP, qui a vu un homme sortir du magasin avec un ordinateur volé, en hurlant de joie.

Dans la soirée, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment qui abrite le restaurant McDonald's de la Grand'Place. Le feu, "en lien avec les manifestations", était maîtrisé et en cours d'extinction à 21H45, selon la préfecture.

D'autres commerces ont subi des pillages, dont des magasins Sephora et Optic 2000 et la boutique du Losc, le club de football de la ville.

Des dégradations à l'intérieur de la mairie de Lille, lors d'une manifestation contre la vie chère, le 17 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

De violents affrontements entre plusieurs centaines de manifestants et des CRS ont éclaté à partir de 14H00 dans le centre-ville de Lille, avec tirs de feux d'artifices, pavés et bouteilles en verre contre les forces de l'ordre, lesquelles ripostent avec des charges, des tirs de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes.

Les échauffourées, qui se sont poursuivies au fil de l'après-midi dans plusieurs zones du centre-ville, étaient encore "en cours" dans la soirée, a regretté Arnaud Deslandes sur X.

Un cortège pacifique de manifestants, retardé par les heurts à proximité, a lui commencé à défiler vers 15H00 et fini son parcours peu avant 17H00. La préfecture a fait état de 24.000 manifestants.