Saccages et pillages à grande échelle dans les villes de France

Un pillard à Lyon le 17 octobre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

D'innombrables boutiques et magasins d'alimentation, d'articles de sport, de prêt-à-porter, de produits de luxe ou de téléphonie mobile ont été dévalisés et vandalisés à travers la France samedi après-midi, parfois, comme à Paris, à des kilomètres des manifestations autorisées contre la vie chère.

Les pillages ont commencé autour de la place de la République dans la capitale, siège de vives tensions avec les forces de l'ordre, ont constaté les journalistes de l'AFP, où, sans paraître se préoccuper de la présence des caméras, des jeunes ont attaqué de nombreux magasins, fracassant les vitrines avant de vider les lieux de leur marchandise.

Cela a été le cas d'un Monoprix, d'un Mac Donald's, un peu plus tard d'un magasin SFR d'où les attaquants ont jeté depuis l'intérieur les téléphones à leurs camarades massés à l'extérieur.

Un magasin Yves Rocher a également été pillé, un Picard, un Carrefour City, un Franprix, un Etam, et une concession Kawasaki a été incendiée.

Vers 20H00, les jeunes ont tenté en vain de s'introduire dans les Galeries Lafayette, dans le quartier des Grands magasins, et d'autres évoluaient en nombre vers 22H00 dans le quartier très commerçant des Halles.

Le maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, a condamné "fermement" les "dégradations" et "actes de casse" observés, alors que "la grande majorité des manifestants" souhaitaient "défiler dans le calme".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a dénoncé des "délinquants d'opportunité" devant la presse, assurant que tout serait fait pour retrouver les auteurs.

"Vidéos"

Marseille le 17 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"On a énormément de vidéos", a-t-il assuré, prédisant "d'autres interpellations" dans les prochains jours, après les 400 annoncées samedi, grâce à "un travail d'investigation extrêmement fort pour confondre et rendre les auteurs responsables pénalement et civilement de leurs actes".

Parmi les villes objets de ces pillages, le ministre a cité, outre Paris et Marseille, Strasbourg, Rouen, Nantes, Rennes, Toulouse, Pau et Valence.

Mais pas seulement. Selon les bureaux de l'AFP en région, à Lille un magasin Optic 2000, une boutique d'accessoires pour smartphones et tablettes, le magasin Sephora de la Grand Place, l'Apple Store et un Carrefour City ont été pillés ou saccagés, ainsi qu'une agence de la Banque postale, et même la boutique du club de foot de Lille, le LOSC.

A Rennes, les casseurs s'en sont pris aux Galeries Lafayette, à une boutique Orange, un opticien Afflelou et un Starbucks, à Strasbourg, à un magasin Primark, à Nancy, une enseigne de sport, à Clermont-Ferrand, un Zara et un Nature et Découvertes.

A Lyon, les magasins Boulanger (en partie incendié) et Nike, les boutiques The Kooples, Hugo Boss, Vitton clop, Jott, Lancel, Sephora ont été visés.

A Perpignan, le magasin Sephora a été lui aussi dévalisé. A Nantes, les enseignes Foot Locker, Courir et la Fnac, tandis qu'à Bordeaux, Décathlon, Intersport, l'Apple Store ainsi qu'un Carrefour Express on été visés.

La liste n'est pas exhaustive et toute la journée, les réseaux sociaux ont montré d'autres pillages encore contre des enseignes tournées vers des produits populaires chez les jeunes : H&M, Micromania, Swarovski...

"Agents électoraux"

Vers 18H00, Clémence, fleuriste à Lyon interrogée sur BFMTV, tenait encore dans la main un des pavés qui avaient fait exploser sa vitrine, "déjà cassée pendant les gilets jaunes".

Scènes de pillage à Lille le 17 octobre ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

"Ils sont entrés de tous les côtés et on a eu beau dire qu'on était juste fleuristes, malheureusement, ils s'en foutent. On n'avait nulle part ou aller et on a eu super peur", racontait-elle", se disant "écœurée".

La grande distribution a vivement réagi samedi soir. Alexandre Bompard, président de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD, qui regroupe plus de 50 grandes enseignes et plus de 30.000 points de vente) et PDG de Carrefour, a "condamné avec la plus grande fermeté" ces pillages, évoquant leurs probables "lourdes conséquences économiques et financières".

"Partout en France, les commerçants doivent pouvoir exercer librement et sereinement leur activité, et continuer à servir leurs clients sans crainte", a-t-il écrit sur LinkedIn.

De son côté, le patron des Mousquetaires/Intermarché, Thierry Cotillard, s'est dit "profondément en colère", sur LinkedIn également, jugeant "inacceptable" la situation de samedi et assortissant son message de deux photos de magasins Intermarché dévastés.

Le maire de Montpellier Mickaël Delafosse a estimé sur X que les auteurs de ces pillages étaient "tragiquement les meilleurs agents électoraux de Marine Le Pen. Ils salissent la grande dignité de ceux qui se mobilisent", selon l'élu.