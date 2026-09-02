Waymo fait appel à Pimco et Blackstone pour lever 3 milliards de dollars de dette, selon Bloomberg News

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Waymo, filiale d'Alphabet, en est aux dernières étapes de négociations visant à lever des fonds par emprunt pour la première fois, cherchant à obtenir plus de 3 milliards de dollars auprès de prêteurs tels que Pacific Investment Management et Blackstone, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La concurrence dans le secteur des robotaxis s'intensifie, Waymo se livrant à une lutte acharnée avec Zoox d'Amazon et les véhicules autonomes de Tesla pour s'imposer comme leader sur un marché au potentiel énorme.

Voici quelques détails:

* Pacific Investment Management Co., Blackstone BX.N et Sixth Street Partners figurent parmi les prêteurs, selon l'article.

* Cette dette ne ferait l’objet d’aucune notation et pourrait être émise à un taux supérieur de plus de 500 points de base au taux de référence, précise-t-il.

* Waymo et Goldman Sachs n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Blackstone, Pimco et Sixth Street Partners ont refusé de s’exprimer.

* L’entreprise se tourne vers l’emprunt alors qu’elle développe sa flotte de véhicules autonomes et fait face à une hausse des coûts liés à l’intelligence artificielle, selon le rapport de Bloomberg.

* Waymo travaille avec Goldman Sachs et vise à finaliser l'opération dans les prochains jours, même si les conditions pourraient encore évoluer, précise le rapport.

* En février, Waymo a levé 16 milliards de dollars lors d’un tour de table qui a valorisé la start-up à 126 milliards de dollars, soit près du triple de sa valorisation en moins de deux ans.