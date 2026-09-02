 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waymo fait appel à Pimco et Blackstone pour lever 3 milliards de dollars de dette, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 21:36
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, filiale d'Alphabet, en est aux dernières étapes de négociations visant à lever des fonds par emprunt pour la première fois, cherchant à obtenir plus de 3 milliards de dollars auprès de prêteurs tels que Pacific Investment Management et Blackstone, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La concurrence dans le secteur des robotaxis s'intensifie, Waymo se livrant à une lutte acharnée avec Zoox d'Amazon et les véhicules autonomes de Tesla pour s'imposer comme leader sur un marché au potentiel énorme.

Voici quelques détails:

* Pacific Investment Management Co., Blackstone BX.N et Sixth Street Partners figurent parmi les prêteurs, selon l'article.

* Cette dette ne ferait l’objet d’aucune notation et pourrait être émise à un taux supérieur de plus de 500 points de base au taux de référence, précise-t-il.

* Waymo et Goldman Sachs n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Blackstone, Pimco et Sixth Street Partners ont refusé de s’exprimer.

* L’entreprise se tourne vers l’emprunt alors qu’elle développe sa flotte de véhicules autonomes et fait face à une hausse des coûts liés à l’intelligence artificielle, selon le rapport de Bloomberg.

* Waymo travaille avec Goldman Sachs et vise à finaliser l'opération dans les prochains jours, même si les conditions pourraient encore évoluer, précise le rapport.

* En février, Waymo a levé 16 milliards de dollars lors d’un tour de table qui a valorisé la start-up à 126 milliards de dollars, soit près du triple de sa valorisation en moins de deux ans.

Valeurs associées

AMAZON.COM
254,9800 USD NASDAQ +0,02%
BLACKSTONE
136,880 USD NYSE +0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,33 +0,15%
CAC 40
8 280,63 -0,26%
2CRSI
28,1 +9,25%
HAFFNER ENERGY
0,568 +9,23%
BIOPHYTIS
0,0532 +1,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank