Waymo et ses partenaires japonais prévoient de lancer un service de taxis autonomes à Tokyo en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, l'unité de conduite autonome d'Alphabet GOOGL.O , l’opérateur japonais d’applications de taxi GO 581A.T et la société de taxis Nihon Kotsu ont annoncé mardi leur intention de lancer à Tokyo, en 2027, le premier service commercial de taxis entièrement autonomes du Japon.

Les entreprises ont précisé qu’elles prévoyaient de commencer avec une petite flotte avant de l’étendre à environ 100 véhicules dans les principaux quartiers de Tokyo, sous réserve des autorisations réglementaires et de la validation en cours de la technologie et du modèle d’exploitation de Waymo.

Une fois les autorisations obtenues et le service entièrement validé, celui-ci fonctionnera sans conducteur et sera accessible via les applications GO et Waymo, ont indiqué les entreprises dans un communiqué commun.

«Dès le premier jour, il s’agira d’un service sans conducteur destiné au grand public », a déclaré Tekedra Mawakana, co-directrice générale de Waymo, aux journalistes lors d’une conférence de presse conjointe à Tokyo.

« Nous développerons notre flotte de manière responsable au fil du temps, en assurant un service régulier jusqu’à ce que n’importe quel habitant de Tokyo puisse télécharger une application et effectuer un trajet. »

Cette annonce marque la dernière étape en date de l’offensive de Waymo au Japon, après que l’entreprise a commencé à collecter des données à Tokyo en 2025 à l’aide de véhicules Jaguar I-PACE conduits par des humains, sa première opération sur la voie publique en dehors des États-Unis.

Les entreprises ont déclaré que ce service pourrait contribuer à pallier la pénurie de conducteurs au Japon et le déclin démographique général du pays.

Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T collabore par ailleurs avec la start-up britannique Wayve et Uber Technologies UBER.N au développement de robotaxis .