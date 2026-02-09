Waymo devient entièrement autonome à Nashville

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré lundi qu'elle était devenue entièrement autonome à Nashville, dans le Tennessee, accélérant ainsi ses opérations alors que la course aux robots-taxis s'intensifie aux États-Unis.

En septembre, la société et Lyft LYFT.O ont annoncé leur intention de commencer à proposer des courses de taxis autonomes à Nashville cette année, ce qui en fait le premier déploiement commercial des taxis sans chauffeur de Waymo sur le réseau de l'entreprise de covoiturage.

Si Waymo reste leader sur le marché américain, la concurrence se prépare, avec Tesla TSLA.O d'Elon Musk, qui fait des robots-taxis une priorité centrale pour l'entreprise, en se détournant des véhicules électriques.

Waymo dispose d'une flotte de plus de 2 500 véhicules opérant dans la baie de San Francisco, à Los Angeles, dans la région métropolitaine de Phoenix en Arizona, à Austin au Texas et à Atlanta en Géorgie.

Soulignant l'intérêt croissant des investisseurs, la startup de conduite autonome a déclaré la semaine dernière qu'elle avait levé 16 milliards de dollars lors d'un tour de table qui l'a évaluée à 126 milliards de dollars, triplant presque sa valorisation en moins de deux ans.