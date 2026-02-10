Google est visé par une plainte des éditeurs européens auprès de l'UE concernant les aperçus d'IA

Google, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , a fait l'objet d'une plainte antitrust de la part du Conseil européen des éditeurs mardi pour ses résumés générés par l'IA, connus sous le nom d'AI Overviews, une décision qui pourrait ajouter du poids à l'enquête en cours de l'UE sur la question.

Les rivaux ont exprimé leur crainte que la domination de Big Tech dans les nouvelles technologies ne les exclue, tandis que les éditeurs ont critiqué le fait que les géants de la technologie utilisent leur contenu sans les payer.

"Il s'agit d'empêcher un gardien dominant d'utiliser son pouvoir de marché pour s'approprier le contenu des éditeurs sans consentement, sans compensation équitable et sans donner aux éditeurs un moyen réaliste de protéger leur journalisme", a déclaré Christian Van Thillo, président de l'EPC, dans un communiqué.

"AI Overviews et AI Mode sapent fondamentalement le pacte économique qui a soutenu le web ouvert", a-t-il ajouté.

Google s'est opposé aux éditeurs.

"Ces affirmations inexactes sont une tentative de freiner les nouvelles fonctionnalités d'IA utiles que les Européens souhaitent. Nous concevons nos fonctions d'IA de manière à faire apparaître des contenus de qualité sur l'ensemble du web et nous leur fournissons des contrôles faciles à utiliser pour gérer leurs contenus", a déclaré un porte-parole de Google.

L'entreprise se penche actuellement sur ses contrôles techniques afin de permettre aux sites de désactiver les fonctions d'IA génératrice de recherche. Les éditeurs ont toutefois déclaré que ces contrôles n'offraient pas de protection significative, car le fait de refuser l'utilisation de l'IA réduirait leur visibilité dans les recherches.

L'EPC a déclaré que Google s'appuie sur son contrôle de la recherche en ligne pour garantir l'accès au contenu sans paiement, faisant écho à des préoccupations antitrust similaires de l'Union européenne ( ).

Dans une déclaration donnant le coup d'envoi à son enquête en décembre, la Commission a déclaré que Google pourrait abuser de son pouvoir de marché en tant que moteur de recherche pour imposer des conditions commerciales déloyales aux éditeurs.