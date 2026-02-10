Rachida Dati dénonce les "pressions" et les "dégradations" sur les librairies

La ministre de la Culture Rachida Dati, le 10 février 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La ministre de la Culture Rachida Dati a dénoncé mardi les "pressions" subies par des librairies après des actes d'"intimidation et des dégradations" enregistrées ces derniers mois, lors de la conférence de présentation du Salon du Livre de Paris (17-19 avril).

"Je le redis: la violence n'a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture", a déclaré la ministre, qui devrait prochainement présenter sa démission du gouvernement afin de se consacrer à sa campagne pour les municipales à Paris.

Tags à l'acide, dégradations, cyber-harcèlement et visites assorties de menaces à peine voilées: à Paris comme ailleurs en France, des librairies indépendantes ont subi ces derniers mois des campagnes d'intimidation. La profession pointe notamment des groupuscules d'extrême droite.

Dans une tribune publiée en octobre dans la presse, des professionnels du livre avaient dénoncé la multiplication de faits de harcèlement, voire de menaces physiques.

Des librairies avaient été ciblées en banlieue parisienne (Rosny-sous-Bois, Vincennes) ou à Lille, Rennes, Nantes, Périgueux, Lyon ou Marseille.

"Le livre est l'objet du temps long et de la réflexion. Les libraires sont en première ligne: ils ont et doivent garder un rôle central dans le débat et la circulation des idées", a souligné mardi Mme Dati.

Le Salon du livre de Paris, qui se tiendra à nouveau au sein du Grand Palais, où il avait accueilli en 2025 114.000 visiteurs, dont près de 43% avaient moins de 25 ans, mettra cette année à l'honneur les voyages et la bande dessinée, après l'annulation du Festival d'Angoulême cette année.

Quelque 1.200 autrices et auteurs seront présents, ainsi que 450 maisons d'édition.

Seule manquera à l'appel Hachette Livre: le numéro un français de l'édition, filiale de Lagardère contrôlée par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, avait annoncé fin janvier la tenue de son propre festival, en mars à Paris, afin de célébrer son bicentenaire.

Près de 50 maisons d'édition seront présentes lors de cet évènement, dont Grasset, Le Livre de poche, Larousse ou Fayard, ainsi qu'une vingtaine d'éditeurs partenaires, comme Albin Michel.

Par ailleurs, le géant américain du e-commerce Amazon a annoncé mardi dans un communiqué qu'il serait "partenaire" du Salon du livre de Paris, fort de ses "25 ans au service des lecteurs et des livres en France".