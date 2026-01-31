 Aller au contenu principal
Waymo cherche environ 16 milliards de dollars près d'une valorisation de 110 milliards de dollars, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport de Bloomberg et du contexte à partir du paragraphe 2)

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , vise à lever environ 16 milliards de dollars lors d'un tour de table qui la valoriserait à près de 110 milliards de dollars, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Alphabet fournirait environ 13 milliards de dollars à l'entreprise de conduite autonome, tandis que le reste proviendrait d'investisseurs tels que Sequoia Capital, DST Global et Dragoneer Investment Group, a ajouté le rapport.

Alphabet et Waymo n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

En décembre de l'année dernière, The Information a rapporté Waymo était en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation d'au moins 100 milliards de dollars.

Waymo, qu'Alphabet a séparée du projet de voiture autonome de Google en 2016, est le seul opérateur aux États-Unis à proposer des services de robotaxi payants sans conducteur de sécurité ni accompagnateur dans le véhicule. Il dispose d'une flotte de plus de 2 500 véhicules.

Cette initiative souligne l' accélération de la course à la commercialisation de véhicules entièrement autonomes, les principaux acteurs investissant massivement et se concentrant sur la sécurité, le perfectionnement technologique et la coopération réglementaire pour gagner des parts de marché.

L 'agence américaine de sécurité automobile a déclaré jeudi qu'elle avait ouvert une enquête après qu'un véhicule autopiloté de Waymo a heurté un enfant près d'une école primaire à Santa Monica, en Californie, la semaine dernière, causant des blessures mineures et ravivant les inquiétudes quant à la sécurité des robotaxis.

Valeurs associées

ALPHABET-A
338,0000 USD NASDAQ -0,07%
