Wayfair s'envole après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

28 octobre - ** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair W.N en hausse de près de 10 % à 95 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 3,12 milliards de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 3,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** BPA ajusté de 70 cents, en hausse par rapport aux 22 cents de l'année précédente

** Les commandes livrées ont augmenté de plus de 5 % en glissement annuel au cours du trimestre

** "Entre ces résultats et l'annonce d'un cadre pour un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les actions de W sont susceptibles de se redresser", déclare Steven Shemesh, analyste chez RBC Capital Markets

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 95 % depuis le début de l'année