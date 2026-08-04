Wayfair en hausse après avoir dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du distributeur de mobilier Wayfair W.N a progressé jusqu'à 34,3% à 119,98 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis avril 2020, si ces gains se maintiennent

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits

** L'entreprise affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 3,52 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 3,47 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté s'établit à 95 cents, contre des prévisions de 89 cents

** Le chiffre d'affaires net aux États-Unis progresse de 8,7% à 3,13 milliards de dollars

** Les commandes livrées au cours du trimestre ont augmenté de 6% pour atteindre 10,6 millions de dollars; le nombre de clients actifs a progressé de 3,3% pour s’établir à 21,7 millions

** “Nous avons enregistré la meilleure croissance séquentielle observée au deuxième trimestre depuis le deuxième trimestre 2020”, déclare le directeur général Niraj Shah

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 14% depuis le début de l’année