Wavestone : tendance positive pour la demande et l'action

(AOF) - Wavestone (+5,87%, à 52,30 euros) se distingue parmi les plus fortes progressions du marché SRD à la faveur de résultats semestriels solides et de la confirmation d'une amélioration de la demande. Au premier semestre, clos fin septembre, le groupe de conseil a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 11%, à 30,3 millions d'euros, et son résultat opérationnel progresser de 1%, à 47,1 millions d'euros.

Amélioration de la rentabilité opérationnelle

Wavestone affiche une marge opérationnelle récurrente de 10,3%, en amélioration de 0,2 point sur un an. Portzamparc anticipait une marge de 10%. TP Icap Midcap évoque un double effet. Du côté négatif, l'analyste cite une baisse de la marge brute liée à un taux d'activité dégradé (71%), estimée à environ 1,6 point, et du côté positif, une baisse des frais généraux, de l'ordre de 1,8 point, dont environ 1 point de one off (convention " Together as One " au premier semestre 2024), et environ 0,8 point d'économies pérennes.

Déjà connu, le chiffre d'affaires du groupe de conseil est stable à 458,1 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, il a reculé de 0,5%.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes s'établissait approximativement à 3,6 mois au 30 septembre 2025, contre 4,2 mois au 31 mars 2025 et 3,7 mois un an plus tôt.

Confirmation du redressement de la demande

S'agissant de ses perspectives, le groupe de conseil signale que la demande a commencé à se redresser depuis le début du 3ème trimestre de l'exercice. "Des projets précédemment reportés ont démarré et la dynamique se renforce dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du cloud et de SAP," détaille Wavestone. Le taux d'utilisation, un indicateur clé de rentabilité, devrait ainsi afficher une "progression significative au 3ème trimestre".

Ce rebond sera "aidé (pour partie) par un effet conjoncturel de consommation de queue de budget (absent ces deux dernières années) qui signale une forme de détente chez les clients et un léger réchauffement du climat des affaires," explique TP Icap Midcap. Portzamparc sent "le management plus optimiste qu'il y a encore quelques semaines." Le risk/reward lui paraissant de nouveau attractif entre une valorisation décotée et une visibilité qui s'améliore progressivement, l'analyste a rehaussé sa recommandation de Conserver à Acheter. L'objectif de cours passe de 52,50 euros à 62,60 euros.

Pour autant, Wavestone juge que la visibilité reste " limitée, et il est encore trop tôt pour juger de la poursuite de cette tendance positive au 4ème trimestre ".

Pour l'ensemble de l'exercice, Wavestone cible toujours une croissance organique positive et une marge opérationnelle récurrente de l'ordre de 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition. Son chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle en 2025/26 devrait représenter environ 14% de son activité, contre 8% sur l'exercice précédent.

AOF - EN SAVOIR PLUS