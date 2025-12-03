Lockheed Martin lance Prepar3D Fuse, nouvelle génération de simulation militaire
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 12:50
Lockheed Martin annonce, avec Blackshark.ai, le lancement de Prepar3D Fuse, une solution de simulation de nouvelle génération destinée à l'entraînement opérationnel.
Construit sur une version personnalisée d'Unreal Engine 5, l'outil combine l'héritage de simulation du groupe avec des graphismes avancés et des terrains générés par intelligence artificielle pour couvrir un large spectre d'usages, de la formation initiale au pilotage jusqu'aux exercices multi-domaines.
Le dispositif offre un globe complet avec plus de 1000 aéroports géoréférencés, des modèles atmosphériques et météorologiques physiquement précis, ainsi qu'un moteur automatisé de forces générées par IA.
Compatible avec les standards de simulation distribuée et les workflows natifs d'Unreal Engine, Prepar3D Fuse s'intègre aux équipements existants et sera déployé sur l'ensemble des dispositifs de formation du groupe, améliorant les entraînements en direct, virtuels et constructifs.
