WAVESTONE : Publication au titre de l'article L.22-10-10-1 du Code de commerce

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mppxZJxpl5qammxvZpeaZ2dsZ2tox2fGa2eYm2duacudbGplmmtpaZyeZnJqm2dq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information et rapport sur gouvernement d'entreprise :

- Formulaire de déclaration des modalités du respect des règles de parité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99624-wob-wavestone-2026-fr.pdf