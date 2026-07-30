WAVESTONE : Publication au titre de l'article L.22-10-10-1 du Code de commerce

- SECURITY MASTER Key : mppxZJxpl5qammxvZpeaZ2dsZ2tox2fGa2eYm2duacudbGplmmtpaZyeZnJqm2dq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Information et rapport sur gouvernement d'entreprise :
- Formulaire de déclaration des modalités du respect des règles de parité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99624-wob-wavestone-2026-fr.pdf
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