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WAVESTONE : Publication au titre de l'article L.22-10-10-1 du Code de commerce
information fournie par Actusnews 30/07/2026 à 19:00
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Information réglementée :
Information et rapport sur gouvernement d'entreprise :
- Formulaire de déclaration des modalités du respect des règles de parité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99624-wob-wavestone-2026-fr.pdf

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