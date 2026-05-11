Wavestone : préserve in extremis le plancher crucial des 44E
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 12:52
Après un double échec sous 50,1E et 50,3E les 11 mars et 17 avril, une rechute sous 43,8E validerait un objectif de 38,5/38E, soit le retracement du plancher de la mi-décembre 2024.
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