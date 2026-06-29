Wall Street en hausse, profite d'un regain d'intérêt pour la "tech"

Le drapeau américain flotte derrière un panneau de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en nette progression lundi, portée par la bonne dynamique du secteur technologique, qui profite d'une vague d'achats des investisseurs après une semaine en demi-teinte.

Le Dow Jones a gagné 0,59%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a avancé de 2,07% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 1,17%.

Nasdaq