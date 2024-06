WAVESTONE : Objectif de rentabilité annuelle dépassé en 2023/24 : 15,4% de marge opérationnelle récurrente hors acquisitions

Lors de sa réunion du 3 juin 2024, le Conseil d'administration de Wavestone a arrêté les comptes annuels consolidés de l'exercice 2023/24, clos le 31 mars 2024, résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Données auditées 1 au 31/03 (en M€) 2023/24

consolidé 2022/23

consolidé Variation 2023/24

pro forma 2 Chiffre d'affaires 701,1 532,3 +32% 943,8 Résultat opérationnel récurrent (ROR)

Marge opérationnelle récurrente 101,3

14,5% 77,0

14,5% +32% 123,9

13,1% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (3,8)

(11,8)

85,8 (1,5)

(2,9)

72,7



+18%



103,4 Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (1,6)

(2,9)

(22,7) (1,8)

(2,3)

(18,5) Résultat net

Marge nette



Résultat net part du groupe 58,6

8,4%



58,2 50,1

9,4%



50,1

+17%



+16% 68,5



67,7

1 les comptes pro forma 2023/24 ne sont pas audités ; un rapport ad hoc des auditeurs sera incorporé dans le rapport financier annuel 2023/24 de Wavestone.

2 les comptes pro forma 2023/24 sont établis comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023.

Wavestone utilise désormais un indicateur alternatif de performance baptisé Résultat Opérationnel Récurrent (ROR), défini à la fin de ce communiqué de presse. Il convient de noter que le ROR est identique à l'indicateur auparavant nommé résultat opérationnel courant (ROC) jusqu'alors utilisé par Wavestone dans le cadre de sa communication financière pour apprécier la performance des activités courantes.

701,1 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2023/24 et 14,5% de marge opérationnelle récurrente

À l'issue de l'exercice 2023/24, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 701,1 M€, en hausse de +32%.

Pour rappel, outre les cabinets britanniques PEN Partnership et Coeus Consulting (consolidés respectivement depuis le 1 er août 2022 et le 1 er octobre 2022), Wavestone a consolidé Q_PERIOR, cabinet de conseil allemand, sur les quatre derniers mois de l'exercice, et Aspirant Consulting, cabinet de conseil américain, sur les deux derniers mois de l'exercice.

Le résultat opérationnel récurrent s'est élevé à 101,3 M€, en progression de +32% par rapport à l'exercice précédent, représentant une marge opérationnelle récurrente de 14,5%.

944 M€ de chiffre d'affaires et 13,1% de marge opérationnelle récurrente en 2023/24 en données pro forma

Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1 er avril 2023, le chiffre d'affaires 2023/24 de Wavestone s'est établi à 943,8 M€.

Le résultat opérationnel récurrent pro forma s'est quant à lui élevé à 123,9 M€, représentant une marge opérationnelle récurrente de 13,1%.

Au cours de la période, Q_PERIOR a généré un chiffre d'affaires de 333,4 M€ et un résultat opérationnel récurrent de 31,5 M€, soit une marge opérationnelle récurrente de 9,5%.

Objectif de rentabilité dépassé hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting

Hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting, le chiffre d'affaires annuel 2023/24 s'est élevé à 586,9 M€, au-delà de l'objectif annuel de 580 M€.

Sur ce périmètre, la marge opérationnelle récurrente ressort à 15,4%, supérieure à l'objectif de 15% visé pour l'exercice 2023/24.

Pour rappel, la croissance de l'activité à périmètre constant (excluant PEN Partnership, Coeus Consulting, Q_PERIOR et Aspirant Consulting) et à change constants est de +9% en 2023/24 (en dépit d'un effet jour défavorable de -1,6% [1] ), à comparer à un objectif de +7%.

Taux d'activité stable en 2023/24 à 73%, prix de vente en hausse de +1%

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24, le taux d'activité, hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting, s'est établi à 73%, stable par rapport à l'exercice précédent.

Sur le même périmètre, le taux journalier moyen s'est élevé à 898 € en 2023/24, en progression de +1% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice précédent (890 €). À taux de change constants, le taux journalier moyen s'est établi à 900 € en 2023/24.

En dépit d'un environnement économique difficile, renforcé par l'effet jour négatif, cette évolution favorable des prix combinée à une stricte maîtrise des coûts a porté l'amélioration de la rentabilité par rapport à l'exercice précédent.

Au 31 mars 2024, le carnet de commande s'inscrivait en léger recul à 4,1 mois (hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 4,2 mois au 31 décembre 2023.

Pour rappel, Wavestone entend déployer des indicateurs opérationnels consolidés (excepté pour le carnet de commande) à l'échelle de l'ensemble du cabinet à compter du 1 er trimestre 2024/25.

5 894 collaborateurs au 31 mars 2024, contre 4 406 un an plus tôt

Au 31 mars 2024, Wavestone comptait 5 894 collaborateurs, dont 1 422 issus des rapprochements avec Q_PERIOR et Aspirant Consulting, contre 4 406 à l'issue de l'exercice 2022/23.

Du fait de l'environnement économique incertain et du recul du turn-over, Wavestone a modéré ses efforts de recrutement en 2023/24. Sur l'ensemble de l'exercice, le cabinet a recruté environ 800 nouveaux collaborateurs (hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting).

À l'issue de l'exercice 2023/24, le turn-over s'est établi à 14% (hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 16% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Comme pour Wavestone, la politique de recrutement de Q_PERIOR est demeurée prudente au cours des premiers mois d'intégration, tandis que le turn-over est resté au niveau bas de 11%.

Progression de +17% du résultat net en 2023/24, représentant une marge nette de 8,4%

Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle (3,8 M€ dont 2,3 M€ d'amortissement de la relation clientèle de Q_PERIOR) et des autres produits et charges opérationnels, comprenant pour l'essentiel les frais relatifs aux rapprochements avec Q_PERIOR et Aspirant Consulting, le résultat opérationnel consolidé s'est établi à 85,8 M€, en progression de +18%.

Sur une base pro forma, le résultat opérationnel s'est élevé à 103,4 M€ en 2023/24.

Le coût de l'endettement financier net s'est élevé à -1,6 M€ en 2023/24, contre -1,8 M€ un an plus tôt.

La charge d'impôt s'est élevée à 22,7 M€, en hausse de +22% par rapport à l'exercice 2022/23.

Le résultat net s'est élevé à 58,6 M€ en 2023/24, en progression de +17% par rapport à l'exercice précédent, représentant une marge nette de 8,4% contre 9,4% un an plus tôt. Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe s'est établi à 58,2 M€ en 2023/24.

Sur une base pro forma, le résultat net part du groupe s'est élevé à 67,7 M€ en 2023/24.

Doublement du cash-flow opérationnel en 2023/24 à 83,1 M€

A l'issue de l'exercice 2023/24, Wavestone a généré une capacité d'autofinancement de 101,8 M€, en progression de +22% par rapport à l'exercice précédent.

La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) est positive à hauteur de +2,9 M€ en 2023/24 (contre -21,6 M€ un an plus tôt), notamment sous l'effet d'une réduction significative du DSO (délai de règlement client).

Après paiement des impôts (21,7 M€), Wavestone a dégagé un solide cash-flow opérationnel de 83,1 M€ en 2023/24, doublé par rapport aux 41,1 M€ enregistrés l'exercice précédent (+102%).

Les opérations d'investissement ont consommé -69,0 M€ en 2023/24, dont -66,0 M€ liés aux opérations de rapprochement, et -3,1 M€ d'investissements courants.

Les flux de financement ont consommé -7,4 M€, dont principalement -7,6 M€ de dividendes versés aux actionnaires au titre de l'exercice 2022/23, -5,9 M€ consacrés à des rachats d'actions permettant de couvrir l'intégralité des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs, -6,2 M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS 16) et +14,1 M€ de souscription d'emprunts financiers nets des remboursements.

Trésorerie nette de 19,3 M€ au 31 mars 2024

Au 31 mars 2024, les fonds propres de Wavestone atteignaient 571,4 M€, contre 299,1 M€ un an plus tôt, sous l'effet du résultat net de l'exercice 2023/24 et de l'augmentation de capital de 254,3 M€ dans le cadre du rapprochement avec Q_PERIOR. Pour rappel, 4 709 840 actions nouvelles Wavestone ont été remises aux actionnaires de Q_PERIOR, représentant 18,9% du nouveau capital.

Les opérations de rapprochement concrétisées au cours de l'exercice conduisent à un accroissement des écarts d'acquisition, portés à 507,9 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 77,5 M€ à l'issue de l'exercice, contre 70,8 M€ un an plus tôt. La trésorerie nette [2] s'établissait à 19,3 M€ à fin mars 2024, contre 27,1 M€ à l'issue de l'exercice précédent.

Données consolidées auditées (en M€) 31/03/2024 31/03/2023 Données consolidées auditées (en M€) 31/03/2024 31/03/2023 Actif non courant 633,7 272,8 Capitaux propres 571,4 299,1 dont écarts d'acquisition 507,9 235,4 dont relations clientèle 74,5 2,6 dont droits d'utilisation des biens en location 23,9 13,2 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 58,2

6,0 43,7

5,7 Actif courant 266,6 193,1 Dettes locatives 26,2 15,9 dont créances clients 245,9 176,6 Trésorerie 77,5 70,8 Passifs non financiers 322,0 178,2 Total 977,7 536,8 Total 977,7 536,8

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 25 juillet 2024 le versement d'un dividende de 0,38 € par action au titre de l'exercice 2023/24, identique à celui versé en 2022/23, représentant 16% du résultat net part du groupe.

Wavestone dans le Top 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE en 2023/24

L'exercice 2023/24 a été riche en actualités en matière de développement durable, permettant au cabinet de conforter sa place dans le Top 5% [3] des entreprises les plus performantes en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Le cabinet a ainsi atteint ou dépassé neuf de ses dix objectifs chiffrés dans le cadre de ses engagements RSE.

Sur le plan de la satisfaction client, le NPS® [4] de Wavestone s'inscrit à 73, bien au-delà de son objectif de 50, et contre 45 un an plus tôt. Cette forte progression est le fruit des mesures prises ces dernières années pour remédier aux faiblesses identifiées. Il convient toutefois de noter que Wavestone a remplacé l'enquête en ligne des années précédentes par des entretiens en personne cette année, ce qui peut conduire à des résultats plus élevés.

Parallèlement, le cabinet a poursuivi la diffusion de sa démarche de conseil responsable sur 387 projets, dépassant largement l'objectif de 300 projets.

Au niveau social, le cabinet a enregistré un faible taux de turn-over, inférieur à son objectif de 15%, et s'est maintenu à un niveau élevé dans les classements Great Place to Work ® (1 ère place en France, Top 25 UK Large Companies, labellisation de l'ensemble des bureaux). Toutefois, l'indice d'engagement des collaborateurs s'est établi à 70 sur 100, en retrait par rapport à l'an dernier et à l'objectif de 74.

S'agissant de Q_PERIOR, les objectifs RSE fixés pour 2023/24 ont été atteints en matière d'engagement des collaborateurs, d'égalité hommes-femmes et d'empreinte carbone, et presque atteint en matière de fidélisation des collaborateurs (11% pour un objectif à 10%).

L'exercice 2024/25 marquera une année de transition, avec l'intégration de Q_PERIOR et l'entrée en vigueur de la CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ), qui amèneront le cabinet à réexprimer ses objectifs RSE pour les années à venir. Dans le même temps, l'accent sera donné au passage à l'échelle de la démarche de conseil responsable.

Succès des premières étapes du rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR

Q_PERIOR a réalisé un bon niveau de performance opérationnelle depuis le début de sa consolidation en décembre 2023. Le cabinet a pleinement atteint son objectif au 31 mars 2024, ce qui conduira au paiement de 100% du complément de prix (35 M€).

Le programme d'intégration entre Wavestone et Q_PERIOR avance bien et les premières étapes ont été franchies avec succès. Des fondations solides ont été établies pour sécuriser les opérations dans l'ensemble du cabinet, notamment une gouvernance intégrée, des règles comptables IFRS unifiées et des systèmes IT progressivement homogénéisés. Sur le plan commercial, le cabinet a remporté de nouveaux projets grâce à sa proposition de valeur enrichie et à sa dimension élargie, et l'activité commerciale bénéficie d'ores et déjà du nouveau périmètre du cabinet.

Le 24 mai, les équipes de Q_PERIOR ont basculé sous la marque Wavestone. Cette étape clé a été marquée par un événement majeur qui a rassemblé à Paris la plupart des 5 500 collaborateurs du cabinet venus du monde entier. Cet événement a été l'occasion de lancer une nouvelle identité visuelle reflétant les valeurs et les ambitions du nouvel ensemble.

Perspectives pour l'exercice 2024/25

Le début de l'année 2024 est marqué par une demande qui reste peu soutenue, et un attentisme qui se prolonge dans la mise en œuvre de nouvelles dépenses de conseil. Cette situation devrait perdurer au moins jusqu'à la fin du 1 er semestre de l'exercice 2024/25.

La demande est notamment sous pression dans les secteurs de la banque, du retail , de l'industrie, et dans le secteur public (en France). Les efforts de Wavestone se concentrent en conséquence sur les secteurs qui s'avèrent les plus résilients : l'assurance, l'énergie, le transport, le luxe et le secteur life sciences , pour limiter les effets d'un environnement économique incertain.

Par ailleurs, en ce qui concerne les domaines d'expertise, le cabinet privilégie les thèmes pour lesquels les besoins restent soutenus, tels que les infrastructures IT, la cybersécurité et le conseil SAP. La demande en matière d'intelligence artificielle progresse sensiblement. En 2023/24, l'IA représentait environ 20 M€ de chiffre d'affaires, un volume d'activité encore faible à l'échelle du cabinet, mais répartie sur une cinquantaine de projets, dont beaucoup en phase de démarrage.

Dans cet environnement économique, outre la réussite de la combinaison avec Q_PERIOR, le cabinet entend maintenir la priorité donnée aux ventes et privilégier la rentabilité par rapport à la croissance. Par conséquent, Wavestone entend maintenir une politique de recrutement ralentie en 2024/25 en visant de l'ordre de 1 000 recrutements sur l'ensemble du périmètre.

Plan de succession

Pour mémoire, Pascal Imbert a annoncé en 2021 qu'il quitterait son poste de Directeur général dans les années à venir. La transition vers une nouvelle organisation de la Direction générale du cabinet est prévue à partir de 2025 ou 2026, une fois le processus d'intégration de Q_PERIOR finalisé. Afin de mieux guider et accompagner le travail en cours, un Comité de nomination resserré et dédié a été créé le 1 er avril 2024.

Objectifs 2024/25 : croissance de l'ordre de 3% à 5% et marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%

Au titre de l'exercice 2024/25, Wavestone s'est fixé pour objectifs de réaliser une croissance de l'ordre de 3% à 5%, soit un chiffre d'affaires consolidé entre 972 M€ et 991 M€, et une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition, et intègrent les contributions de Q_PERIOR et d'Aspirant Consulting sur l'ensemble de l'exercice.

Il est à noter que la croissance du 1 er semestre de l'exercice sera plus faible que le rythme attendu sur l'ensemble de l'exercice, au regard d'un effet de base important. La rentabilité sera elle aussi inférieure à l'objectif annuel en raison de l'effet saisonnier habituel.

Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024/25, le mercredi 24 juillet 2024, après la clôture des marchés d'Euronext, et Assemblée générale des actionnaires le jeudi 25 juillet 2024 à 9h00.

Annexe 1 : indicateur alternatif de performance

Le « Résultat Opérationnel Récurrent » (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes. Les dotations à l'amortissement des relations clientèles ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activité, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés.

[1] tenant compte de la répartition géographique des effectifs de Wavestone

[2] hors dettes locatives

[3] mesuré par l'évaluation de la performance RSE du cabinet par deux agences de notation de référence, Ecovadis et Ethifinance ESG Ratings.

[4] NPS® est une marque déposée de Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc., et Fred Reichheld. Le NPS, Net Promoter Score, est un indicateur couramment utilisé pour mesurer la satisfaction client.