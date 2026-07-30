WAVESTONE : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires du 30 juillet 2026

Dans sa réunion du 30 juillet 2026 consécutive à l'Assemblée générale mixte des actionnaires du même jour, le Conseil d'administration de la société Wavestone a décidé la mise en œuvre du programme de rachat d'actions autorisé par cette Assemblée générale, en application des articles L22-10-62 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), et du Règlement Européen n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Dans ce cadre, Wavestone a confié ce jour à la société de Bourse BNP Paribas Portzamparc un mandat de procéder à l'achat de ses propres actions portant sur au plus 300 000 titres à acquérir au cours maximum de 50 euros. Ce mandat débutera le 31 juillet 2026, et prendra fin au plus tard le 13 octobre 2026.

Les actions rachetées ont pour objectif la couverture des programmes d'actionnariat salarié du cabinet.

La décision de mise en œuvre de ce mandat et son quantum sont fondés sur l'opportunité créée par le niveau actuel du cours de l'action Wavestone et témoignent de la confiance du cabinet dans ses perspectives. Le montant alloué à cette campagne n'obérera pas la capacité de Wavestone à poursuivre sa politique de croissance externe.

Le programme de rachat d'actions dans le cadre duquel s'inscrit ce mandat a fait l'objet d'un descriptif au sein du document d'enregistrement universel 2025/26 publié le 9 juillet 2026 sur le site internet de la société ( www.wavestone.com ), dans l'espace Investisseurs, rubrique Investisseurs / analystes, page Documents financiers.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

